VaiOnline
Lanusei.
06 dicembre 2025 alle 00:21

Pulmino per gli atleti di Ogliastra InForma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ogliastra InForma ha un nuovo pulmino a disposizione dei suoi atleti. L’associazione che promuove la pratica sportiva tra i ragazzi diversamente abili ha ricevuto in comodato gratuito il mezzo grazie a numerosi imprenditori che hanno adottato la sponsorizzazione solidale a favore dell’associazione presieduta da Rita Concu, col patrocinio gratuito dell’Unione Comuni d’Ogliastra, presieduta da Ivan Mameli.

Ieri al teatro Tonio Dei di Lanusei l’inaugurazione, benedetta dal parroco, don Piergiorgio Pisu, alla presenza del sindaco Davide Burchi e soprattutto dei ragazzi di Ogliastra InForma, entusiasti come la loro presidente.

Il mezzo (un Opel Vivaro sei posti) è stato fornito dalla società Nuova Mobilità Sarda, sede a Nuoro, il cui patron Roberto Porcheri e il responsabile di zona Renato Asoni erano presenti alla cerimonia di ieri. La Nms, che opera in tutta l’Isola, aveva fornito di recente un altro mezzo ai Volontari del soccorso di Orosei.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 