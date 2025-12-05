Pulmino per gli atleti di Ogliastra InForma 

Ogliastra InForma ha un nuovo pulmino a disposizione dei suoi atleti. L’associazione che promuove la pratica sportiva tra i ragazzi diversamente abili ha ricevuto in comodato gratuito il mezzo grazie a numerosi imprenditori che hanno adottato la sponsorizzazione solidale a favore dell’associazione presieduta da Rita Concu, col patrocinio gratuito dell’Unione Comuni d’Ogliastra, presieduta da Ivan Mameli.

Ieri al teatro Tonio Dei di Lanusei l’inaugurazione, benedetta dal parroco, don Piergiorgio Pisu, alla presenza del sindaco Davide Burchi e soprattutto dei ragazzi di Ogliastra InForma, entusiasti come la loro presidente.

Il mezzo (un Opel Vivaro sei posti) è stato fornito dalla società Nuova Mobilità Sarda, sede a Nuoro, il cui patron Roberto Porcheri e il responsabile di zona Renato Asoni erano presenti alla cerimonia di ieri. La Nms, che opera in tutta l’Isola, aveva fornito di recente un altro mezzo ai Volontari del soccorso di Orosei.

