Pulmino in panne, servizio sospeso 

È un guasto la causa della sospensione momentanea del “Pulmino masese”, il servizio di trasporto urbano per la mobilità gratuita che da sei anni trasporta nel territorio comunale le persone non autonome negli spostamenti. Circa trenta utenti ogni giorno vengono trasportati gratis: soprattutto anziani che vanno a messa, a sbrigare commissioni o che vengono accompagnate nel centro o magari qualcuno che per un infortunio non può guidare l'auto. Un servizio molto apprezzato dalla comunità, possibile grazie a un accordo tra il Comune che paga il carburante, i nove giovani del Servizio civile e la Pmg Italia che mette a disposizione il pulmino grazie alle sponsorizzazioni. Quest'ultima si deve occupare della riparazione dei guasti ma solo dopo l'espletamento di una procedura che richiede qualche giorno. Si tratta di pazientare ancora un po', parola del presidente dell'Acli di Elmas che gestisce il servizio, Paolo Tambaro.

