Zeddiani
26 novembre 2025 alle 00:19

Pulmino fuori strada,  due feriti 

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri lungo la strada Provinciale 9 che porta a Zeddiani. Un pulmino, per il trasporto dei disabili, per cause in fase di accertamento è uscito fuori strada in un tratto rettilineo. Il mezzo, con a bordo quattro volontari dell’associazione Garibaldini, è finito in cunetta urtando violentemente un cavalcafossi e poi si è ribaltato su un lato.

Sono stati gli stessi volontari a dare l’allarme: sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno aiutato il conducente e un altro collega a uscire dal mezzo, in cui erano rimasti bloccati.

I due feriti sono stati poi affidati al personale del 118 e, dopo le prime cure, sono stati accompagnati al Pronto soccorso del San Martino per ulteriori accertamenti. Gli altri due volontari che viaggiavano sul pulmino non hanno riportato ferite.

