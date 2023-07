Pulmino dell’Unione  per i ragazzi disabili 

Un servizio di grande utilità e che aiuta le persone con disabilità. Così con la firma della convenzione tra il Comune di San Gavino e l’associazione Delfino è stato assegnato in comodato d’uso gratuito il pulmino da nove posti acquistato tramite l’Unione dei Comuni e assegnato a San Gavino. «L’accordo – spiega il sindaco Carlo Tomasi – prevede che potranno fruire del trasporto tutti coloro che partecipano alle attività dell’associazione alla quale sono iscritte diverse persone con disabilità anche dei paesi limitrofi e non solo. La convenzione ha una durata di cinque anni e l’associazione Delfino ha mostrato in questi anni un’importante crescita partecipando a diverse iniziative, anche extracomunali».

È felicissimo l’assessore Bebo Casu: «Per rendere nuovamente idoneo il pulmino è stato necessario affrontare un iter tortuoso: abbiamo dovuto fare una nuova carta di circolazione e revisionare il mezzo. Il mancato utilizzo era una “ferita aperta” ora rimarginata. L’associazione per numero di iscritti è per il volume di attività merita questa attenzione. Siamo felici che il pulmino possa essere utile a tutte le persone con disabilità e agli operatori che partecipano alle attività dell’associazione Delfino, in particolare per i trasferimenti fuori dal Comune». Il pulmino ha nove posti a sedere e ha una pedana mobile per rendere più agevole il trasporto di persone in carrozzina e dei tanti associati. ( g. pit. )

