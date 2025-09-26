«Pullman pieni e sempre in ritardo» 

Pullman pieni e corse in ritardo. Con la riapertura delle scuole si ripresentano puntuali le criticità del sistema del trasporto pubblico locale per i pendolari del Parteolla. In questi giorni il primo pullman del mattino delle 6.40 viaggia a pieno carico, con i passeggeri costretti a stare in piedi a bordo dei mezzi. Ma sono in molti quelli che non riescono nemmeno a salire e aspettano la corsa successiva. Un film già visto.

La richiesta

Proprio per questo, il comitato dei pendolari di Dolianova a inizio settembre aveva inviato una nota ufficiale all’Arst per chiedere il potenziamento delle corse e la rivisitazione degli orari dei pullman in modo da scongiurare i disagi: «La prima corsa del mattino delle 6.40 arriva a Cagliari sempre in ritardo, verso le 7.45 anziché alle 7.30 al terminal dell’Arst. Da lì bisogna poi prendere i mezzi del Ctm per recarsi a scuola o in ufficio. Questo impedisce a molti lavoratori e studenti di presentarsi puntuali a lezione o sul posto di lavoro – afferma la portavoce del comitato Elisabetta Caredda – avevamo chiesto di potenziare le corse e di anticipare di 10 minuti, alle 6.30, la partenza del primo pullman ma non abbiamo avuto risposte».

La replica

Doglianze arrivate sul tavolo del direttore dell’Arst Carlo Poledrini: «Il numero di autobus in servizio è il medesimo dello scorso anno – spiega il dirigente – la distribuzione dei passeggeri nelle diverse corse non si è ancora stabilizzata tenuto conto che gli orari scolastici non sono ancora compiutamente definiti. Peraltro vi è ancora disponibilità di posti nei servizi ferroviari dal Parteolla al capoluogo che, con la riapertura dei servizi della metro potranno fornire un contributo all’offerta di trasporto per il territorio». Sui ritardi registrati in questi giorni, Poledrini precisa: «Sono dovuti alle condizioni di traffico che si registrano nei flussi di ingresso a Cagliari. Sono gli stessi ritardi che lamentano gli automobilisti. Stiamo comunque valutando, in accordo con la Regione, possibili aggiustamenti degli orari tenuto conto delle esigenze complessive che non riguardano, evidentemente, solo alcuni collegamenti». Tra le lamentele dei pendolari anche le difficoltà nel rientro a Dolianova, nel pomeriggio e la sera, vista la carenza di mezzi. Nei giorni scorsi, il Comitato aveva chiesto il ripristino della corsa del treno delle 20.14 dalla stazione di Gottardo. «Stiamo valutando tutte le richieste – assicura Poledrini – ricordo però che tutti i servizi di tpl rientrano all’interno dei Contratti di servizio. Nessuna azienda di trasporto può stabilire nuovi servizi in altri orari se non definiti ed autorizzati dalla Regione Sardegna con la quale sono continue le interlocuzioni».

