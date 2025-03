Pullman nel Po, la Procura: morte sul lavoro 

TORINO. Un incidente sul lavoro. Così, per il momento, la procura ha deciso di affrontare il caso del pullman caduto mercoledì nel tratto del Po che scorre nel centro storico della città. Unica vittima l’autista, Nicola Di Carlo, 64 anni, molisano di Guglionesi, che di lì a poco avrebbe dovuto recuperare una scolaresca di Milano in visita al Museo Egizio. A occuparsi del fascicolo, aperto per omicidio colposo, è stato chiamato un pm specializzato in prevenzione e sicurezza, che affianca il collega di turno. Mercoledì sul posto oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco c’erano i funzionari dello Spresal. La manovra di Di Carlo è definita anomala dalla polizia municipale: ha svoltato a destra verso l’Egizio, ha percorso qualche metro, si è fermato e ha cominciato ad arretrare tagliando un incrocio trafficato. Poi il bus ha sfiorato un gruppo (tre donne ferite in modo non grave), ha sbriciolato il parapetto ed è precipitato. Chi ha visionato i filmati ha notato la sagoma dell'autista in piedi accanto al volante subito prima della caduta.

RIPRODUZIONE RISERVATA