Pullman dei pendolari sempre pieni, nuove proteste 

La scuola sta finendo ma anche in questi ultimi giorni di lezione restano i disagi per molti studenti che da Monserrato prendono il pullman 17 del Ctm per raggiungere i vari istituti. Sin dalle 7.30 la fermata del capolinea di via San Gottardo è piena di ragazzi diretti al Liceo Pitagora di Selargius. Il mezzo passa alle 8, e spesso non riesce a contenere in un solo passaggio tutti coloro che devono salire a bordo.

Riuscire a prenderlo a quell’ora è questione di fortuna, altrimenti si deve aspettare il prossimo, e non sempre è puntuale. Ma la campanella a scuola suona alle 8.30, quindi molti non possono fare altro che andare a piedi e per arrivare al liceo ci vuole mezz'ora di camminata. Un’odissea quotidiana per i ragazzi e i genitori.

«La situazione è così da mesi, speravamo che migliorasse, invece non è successo», sostiene Christian Massa, studente del Pitagora. A fargli eco è Erika Fenu, un’altra liceale: «Alcuni di noi chiedono ai propri genitori di accompagnarli, ma non tutti loro possono. E quindi dobbiamo arrangiarci, ma noi paghiamo il biglietto, c'è chi ha anche l’abbonamento». Il problema segnalato dagli studenti e dalle studentesse riguarda principalmente l’andata. In vista del prossimo anno chiedono più corse, con una frequenza maggiore.

