Pullman centrato da una pietra 

L’impatto del masso contro il vetro è sembrato ai passeggeri uno scoppio o, peggio ancora, hanno avuto addirittura il timore che qualcuno avesse sparato. Sono stati vissuti momenti di paura a bordo del pullman del servizio sostitutivo treni diretto da Villamassargia a Carbonia: qualcuno, e potrebbero essere gli accertamenti dei carabinieri a risalire ai responsabili, ha scagliato una grande pietra contro il mezzo di linea. Che è stato colpito mentre transitava all’altezza della rotonda di via del Minatore su cui si affaccia il campo rom comunale. E, considerati alcuni precedenti, non si tratta più di un episodio isolato.

L’episodio

È accaduto mercoledì notte. Alessio Scanu, autista 43enne di Domusnovas, era al volante del pullman della Nolautobus di Livorno, impresa privata cui Trenitalia ha appaltato il servizio di trasporto da Villamassargia a Carbonia nei casi in cui il treno proveniente da Cagliari non prosegua sino al capoluogo del Sulcis ma si fermi, appunto, a Villamassargia. Con lui a bordo quattordici passeggeri i quali, pensando al peggio, hanno vissuto momenti di paura. Giustificati dal fatto che un finestrone del lato sinistro del mezzo era stato appena colpito dalla pietra. La struttura è composta per motivi di sicurezza da un doppio vetro: l’impatto violento ha danneggiato quello esterno ma all’interno i passeggeri è come se avessero avvertito un’esplosione. Qualcuno ha cominciato a urlare per la paura. E pure il conducente, pur mantenendo la calma, ha realizzato quale fosse l’enorme rischio appena corso: «Quel masso mi avrebbe potuto ammazzare perché per pochi istanti avrebbe potuto colpire la parte anteriore del mezzo». La prima sensazione che l’autista e gli utenti hanno avuto è stata che qualcuno avesse appena sparato contro il mezzo. Pertanto il conducente, senza pensarci un solo istante, ha accelerato con l’intento di mettere al sicuro mezzo e utenti, e ha percorso in tutta fretta il rettilineo di via del Minatore sino a giungere alla stazione intermodale. Qui è scattata la segnalazione ai carabinieri che hanno avviato le indagini contro ignoti.

I precedenti

Si cercherà intanto di capire il punto da cui potrebbe essere stata scagliata la pietra. Ma l’episodio di due sere fa non può più essere considerato un caso unico. Poco meno di due anni fa, nello stesso identico punto, era stata colpita l’utilitaria di un’addetta al servizio pulizie della stazione (la pietra aveva centrato la portiera a 5 centimetri dal finestrino). Un anno fa in frantumi il vetro esterno del treno Villamassargia-Carbonia: un pietrone era stato scagliato da un punto prossimo alla linea ferroviaria a pochi chilometri da Carbonia. Ed ancora, tre anni fa, scena identica ma ai danni dell’auto di un dipendente Asl il cui parabrezza era stato sfondato da una pietra lanciata vicino alla rotonda fra via Ospedale (a 200 metri dal punto dell’episodio di avant’ieri) e via Dalmazia.