Pullman cade nel fiume nel centro di Torino: morto l’autista, tre feriti 

Torino. Chi ha visto la scena ha stentato a credere ai propri occhi. Un pullman turistico è finito nel Po a Torino in pieno centro, sotto gli occhi di decine di passanti e automobilisti, a pochi metri da piazza Vittorio Veneto. Nell'incidente ha perso la vita l'autista, da solo a bordo del bus che si è parzialmente inabissato. Il bilancio sarebbe potuto essere molto più pesante, visto che la zona è affollata piena di passanti e turisti. Il caso ha voluto che nella traiettoria del mezzo non fossero in molti. C'erano tre donne, ferite non gravemente, investite dal bus prima che finisse in acqua e trasportate all'ospedale traumatologico: hanno riportato solo contusioni.

«Dalla piazza la scena è stata impressionante», è scosso un funzionario di banca: «Il mezzo era alto, andava lentamente, abbiamo pensato che facesse manovra e invece è caduto. Prima lentamente, poi abbiamo sentito il tonfo in acqua».

L'incidente è avvenuto alle 17.40, vicino al ponte Vittorio Emanuele I, che collega la piazza alla collina torinese. Per cause da accertare, il pullman privato della Di Carlo Tours, una ditta di noleggio di Guglionesi in provincia di Campobasso, durante una manovra in retromarcia ha iniziato a sbandare all'altezza dei Murazzi, il lungofiume con tanti locali. Ha sfondato il parapetto di ferro ed è precipitato in acqua. A bordo c'era soltanto l'autista, Nicola Di Carlo, titolare col fratello di una ditta che organizza visite turistiche con sede a Guglionesi. Si cerca di capire se abbia avuto un malore o se non si sia reso conto del tutto dello spazio di manovra.

