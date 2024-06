Pulizie in vista della grande festa 

Il conto alla rovescia è partito. Mancano ormai due giorni all’inizio della festa di Sant’Antonio di Santadi, ma quello che balza agli occhi è l’invasione di erbacce e rami sporgenti in tutta la frazione, sede dell’evento da sabato sera a martedì. E cosi Regione, Provincia e il Comune di Arbus hanno unito le forze per accogliere migliaia di pellegrini in sicurezza.

«Abbiamo chiesto aiuto – dice l’assessore all’ambiente, Simone Murtas – all’agenzia Forestas che ha inviato il suo personale, come pure la Provincia, insieme ai nostri operai sono già al lavoro da tre giorni. Il centro abitato è piccolo, ma il territorio si estende attorno al poligono di Capo Frasca fino all’ingresso delle spiagge di Pistis e di Senne ‘e S’Arca, con strade provinciali». Tutta l’area necessita quindi di un bel lavoro di pulizia e sistemazione, come la stradina attorno al canale che costeggia la periferia sulla quale si dirotta il traffico nei giorni di festa, con lo sfalcio e il taglio dell’erba sulle banchine stradali. Ci sono poi zone extraurbane e strade vicinali invase da folta vegetazione a rischio incendio. «Tutti i tasselli – conclude Murtas – prima di domenica andranno al loro posto. Grazie alla collaborazione fra gli enti interessati, i festeggiamenti si svolgeranno in luoghi sicuri ed accoglienti». ( s. r. )

