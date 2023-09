Pulizie in via Lazio, anziani all’opera 

Prima la firma del contratto attesa da quasi dieci anni e, subito dopo, l’avvio di un maxi-intervento che darà il giusto decoro alla loro sede.

Da qualche giorno gli anziani dell’associazione Terza Età Carbonia di via Lazio sono impegnati in una massiccia operazione per dare nuova veste all’edificio che li ospita da tempo, ma del quale formalmente detengono il possesso solo di recente. La svolta è arrivata con la firma del contratto, poche settimane fa, grazie al quale è stata scritta la parola fine ad anni di braccio di ferro fra l’amministrazione comunale e le associazioni dislocate nelle sedi comunali.

Rifacimento degli intonaci, imbiancatura, potatura delle alberature, pulizia del vasto giardino, rimessa a nuovo di aree degradate e del campo da bocce sono solo alcune delle operazioni contemplate dal contratto che prevede la concessione gratuita dei locali in cambio delle manutenzioni nella sede destinata allo svolgimento di attività socio-culturali.

«Ci è sembrato corretto – spiega il presidente dell’associazione che riunisce numerosi anziani della città, Giancarlo Cancedda – iniziare immediatamente sebbene anche gli anni scorsi siamo stati sempre attenti alla cura dello stabile pubblico che ci ospita».

