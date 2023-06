Pulizie e bonifiche ambientali nell’alveo del Flumendosa  

Riprenderanno a ottobre le pulizie dell’alveo del Flumendosa. Nei mesi scorsi il Comune ha avviato un progetto di manutenzione in collaborazione con Corpo forestale l’agenzia Forestas e la popolazione per ridare il giusto spazio a fiume il cui corso era ostacolato dagli alberi cresciuti a dismisura.

Il Flumendosa a valle infatti era quasi diventato una palude. Le prime finalità del piano erano quelle dell’abbattimento del rischio idrogeologico ma si sono aggiunti benefici anche per la popolazione e per l’ambiente. Inoltre il piano non ha comportato costi per la Regione. È stato consentito il taglio degli alberi con una doppia valenza. In primo luogo per scongiurare che in caso di forti piogge i fusti sradicati formassero delle barriere e determinassero delle esondazioni, ma anche per favorire la raccolta della legna distribuita gratuitamente e solo per uso domestico ai ballaesi. Un’operazione non semplice ma di fondamentale importanza per evitare disastrose alluvioni. La grande macchina organizzativa, coadiuvata anche dal vicesindaco di Ballao Leonardo Pilia, ha lavorato indirettamente anche per l’ambiente poiché durante gli interventi sono state recuperate tonnellate di rifiuti, dagli pneumatici alle biciclette, ai frigoriferi e alle cucine per non parlare della plastica che sarebbe finita a mare. «È stato un successo su tutta la linea – ha detto il sindaco Chicco Frongia – speriamo che si da esempio e venga seguito da altri Comuni».

