Pulizie davanti alla basilica: potate le siepi ma non i ficus  

Pulizie di primavera nel sagrato della basilica di Sant’Elena.Ha preso il via nei giorni scorsi l’intervento per sistemare le siepi e tagliare l’erba in tutta la zona attorno alla chiesa, sia nella piazzetta dove c’è la Madonnina, sia nell’altro lato dalla parte dell’ingresso su via Eleonora d’Arborea.

Ad occuparsene sono gli operai dell’Avr, la ditta che gestisce la manutenzione del verde pubblico in città e che intervengono periodicamente per tenere sempre pulita l’area.

Tutte le siepi sono state potate “in stile” ovvero con forme rotonde o quadrate. Niente da fare però per la potatura dei due grandi ficus, che si trovano uno proprio nella piazzetta della Madonnina e l’altro su via Marconi davanti alla farmacia e che già lo scorso anno in occasione del forte vento aveva perso alcuni rami. Potare infatti non risolverebbe il problema: gli alberi che sono frutto di una piantumazione selvaggia portata avanti tanti e tanti anni fa, non sono cresciuti in un ambiente adatto e stanno cercando di farsi strada con le loro radici. Radici che sono ben visibili nelle grandi aiuole e che rischiano anche di fare inciampare le persone.

Sono stati invece tutti potati, dopo anni di assenza di manutenzione, i pini che si trovano all’interno del parco Matteotti e che si trovavano in condizioni critiche. Per fortuna non si è trattato di un intervento drastico e le chiome continueranno a fare ombra.

RIPRODUZIONE RISERVATA