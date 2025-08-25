Pulizie alle Poste, dipendenti senza stipendio 

Dipendenti dell'impresa di pulizie senza quattordicesima e senza stipendi. Sono 45 i lavoratori protestano da oltre un anno contro l'azienda Gruppo Meridiano srl, vincitrice dell'appalto di pulizie degli uffici postali della provincia di Nuoro. La denuncia arriva dalla Cisl di Nuoro che la scorsa settimana ha incontrato la prefetta Alessandra Nigro. «Le dipendenti, assunte a partire dal primo novembre 2023 dall'azienda "Gruppo Meridiano srl" con sede in Provincia di Cosenza, vincitrice dell'appalto per le pulizie degli uffici postali per la provincia di Nuoro, da diversi mesi combattono con il ritardo costante dei salari, programmato entro e non oltre il 20 del mese successivo. È inaccettabile», dice il segretario della Fisascat Cisl di Nuoro Giovanni Ganga. Lo scandalo è scoppiato a giugno di quest'anno, ma le condizioni dei dipendenti sono tali da tempo. E in aggiunta parrebbero essere pochi o nulli i rimborsi chilometrici. Dall'incontro con la prefetta è emersa la volontà dell'azienda di pagare i dipendenti entro il 25 agosto, ma molti degli stipendi non sembrano essere ancora arrivati. A questo si aggiungono piccoli disagi degli uffici postali chiusi nel pomeriggio per il nuovo orario estivo. Per questa settimana l'ufficio di piazza Crispi aprirà dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato chiuderà un'ora prima. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA