Pulizie alla Sella, raccolti 30 sacchi di spazzatura 

Una mattina di pulizia dedicata alla tutela degli ecosistemi marino e costieri per “Puliamo La Sella!” settima edizione, operazione di “ramazza” a mare e a terra organizzato dalla Fondazione Medsea a Marina Piccola.

L'appuntamento, patrocinato dal Comune, ha coinvolto una decina di associazioni sportive con attività a mare e a terra e una settantina di volontari, tra cui famiglie e giovanissimi. Sono stati raccolti 30 sacchi di spazzatura, soprattutto plastica, reti, legno, vetro e lattine, affidati al servizio rifiuti urbani del Comune, con il supporto di Devizia.

«Anche quest’anno non sono mancati i rifiuti - racconta Piera Pala, presidente della Fondazione Medsea - trovati soprattutto lungo i frangiflutti e nei sentieri attorno a Marina Piccola». A completare la lista anche rifiuti nautici come ancore e catene, ma anche batterie d’auto e abbigliamento.«I rifiuti in mare sono una minaccia diretta per la fauna marina – spiega Francesca Frau, biologa marina e responsabile dei progetti a mare di Medsea – perché vengono ingeriti o causano intrappolamenti, con conseguenze spesso letali. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate finiscono negli oceani: la plastica da sola costituisce l’80% dell’inquinamento marino e, senza interventi, la produzione potrebbe triplicare entro il 2060».Puliamo La Sella” rientra nella campagna PlasticFreeMed.

