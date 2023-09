Pulizie a Campulongu e Porto Giunco 

Tutti con paletta, guanti e buste per pulire le pinete di Porto Giunco e di Campulongu l’ultimo giorno di settembre. L’iniziativa è del Comune e dell’Area marina protetta (con la collaborazione della Pro Loco) «per sensibilizzare sempre più i cittadini sulle tematiche ambientali, e per avere cura del nostro territorio».

I volontari si ritroveranno sabato mattina al porto turistico per poi dividersi in squadre e raggiungere Porto Giunco e Campulongu. Al termine della giornata ecologica (pulizie solo in mattinata) piccolo rinfresco in piazza Margherita Hack e poi, a seguire, attività di divulgazione sull’ambiente marino, sulla tematica dei rifiuti e sull’importanza della Citizen Science, del semplice cittadino cioè che collabora con gli esperti per la raccolta di dati scientifici. Dalle 18 in poi chiusura con musica e dj set. (g. a.)

