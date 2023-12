Pulizia straordinaria della spiaggia piena di spazzatura 

Pulizie straordinarie in spiaggia. Dopo le mareggiate dei giorni scorsi, il comitato di Margine Rosso ha deciso di intervenire con urgenza nell’arenile sotto la ringhiera in via Leonardo da Vinci per eliminare plastica, vetro e tutta l’altra spazzatura trasporta dalla furia del mare. E in un paio d’ore sono stati riempiti diversi bustoni di rifiuti.

«Il forte vento che ha soffiato nei giorni scorsi», spiega il presidente del comitato, Emanuele Contu, «ha sparso i rifiuti che già erano presenti nella zona. Era quindi necessario un intervento urgente per salvare il salvabile. Abbiamo operato in sinergia con i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos e creato vari punti di raccolta lungo il litorale. Ringraziamo ovviamente tutti quelli che hanno partecipato».

Il comitato prosegue anche con le ronde nei diversi punti della città per prevenire la formazione di discariche. I controlli sono concentrati soprattutto nelle zone critiche come quella del Simbirizzi dove ci sono i fortini e di Su Forti a Margine Rosso. Qui in particolare qualche tempo fa era stata sistemata anche una panchina in legno con lo scopo di promuovere la socializzazione: è stata rubata e mai restituita. (g. da.)

