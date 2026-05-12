Pulizia strade, troppe auto in sosta durante i divieti  

Troppe auto parcheggiate nei giorni e orari in cui le strade devono essere spazzate. Da qui il richiamo dell’assessorato all’Ambiente e del Comando della Polizia locale del Comune «all’attenzione dei cittadini sul rispetto dei divieti di sosta nelle vie interessate dal servizio di spazzamento stradale» prima di procedere con multe e carroattrezzi.

Negli ultimi mesi è stato infatti rilevato, «in particolare in via Carducci e nelle strade limitrofe, un numero elevato di veicoli parcheggiati negli orari in cui è previsto il divieto di sosta – si legge in una nota – La presenza di queste auto impedisce agli operatori di svolgere correttamente il servizio e compromette l’efficacia dello spazzamento meccanizzato, con risultati non soddisfacenti sotto il profilo del decoro urbano e della pulizia delle strade».Un appello per evitare che «nei casi in cui i veicoli risultino parcheggiati durante gli orari di divieto, si renda necessaria la rimozione forzata oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada».L’Amministrazione invita pertanto i cittadini «a prestare attenzione alla segnaletica e al calendario dello spazzamento: l’obiettivo è garantire un servizio più efficace e mantenere adeguati standard di pulizia e decoro, evitando situazioni spiacevoli per gli automobilisti», concludono dal Comune.

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