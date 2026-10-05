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Il bilancio.
06 ottobre 2026 alle 00:40

Pulizia strade dopo i sinistri, appalto rinnovato  

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Sono già una novantina gli incidenti stradali verificatisi quest’anno tra il centro e il litorale cittadino che hanno richiesto l’intervento della ditta Sicurezza e Ambiente che ha il compito di ritirare i detriti e ripristinare la sicurezza delle strade dopo i sinistri.

Gli incidenti sono per lo più gravi, quasi sempre con feriti. Nel 2025 gli sono stati 144. Proprio nelle scorse settimane la ditta si è aggiudicata di nuovo l’appalto per portare avanti il servizio. Tra gli incidenti che hanno richiesto l’intervento c’è anche quello drammatico che ha visto la morte di due ragazzi, finiti con lo scooter contro un palo al Poetto. Ma anche quello meno grave in via Vico per mancata precedenza nei doppi stop.

E c’è da dire che il compito di chi ripulisce le strade è tutt’altro che facile. «Quando arrivi sul posto dove si è appena verificato un incidente e vedi a terra la benzina fuoriuscita dai veicoli», racconta Stefano Cabiddu, responsabile della ditta Sicurezza e Ambiente. «Il timore viene, non puoi farci niente. Ma dobbiamo agire subito per la sicurezza di tutti, non puoi perdere tempo a pensare». Perché ti devi subito armare di scope e palette, di idranti e di quello che serve, per lavare via i segni degli incidenti.

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