Pulizia strade, arrivano i divieti notturni 

Ormai ci siamo. Finito il tempo delle pulizie parziali è pronto a partire il servizio di spazzamento notturno nelle vie della città, senza le auto parcheggiate a bordo strada. Ciò vuol dire divieti di sosta dalle 23 fino alle 5 del mattino, una volta al mese a rotazione in tutte le vie.

Le auto che saranno lasciate in sosta nella zona programmata per lo spazzamento saranno portate via con il carro attrezzi che sarà attivo in ausilio con una squadra della Polizia locale.

Salvo intoppi, si dovrebbe cominciare con l’inizio dell’anno nuovo. In questi giorni gli operai della De Vizia e la Polizia locale stanno portando avanti i sopralluoghi ed evidenziando i punti dove dovranno essere sistemati i cartelli che saranno definitivi, con l’indicazione in ogni strada del giorno previsto per la pulizia.

Il calendario

Si inizia con le vie Turati, Beethoven, S’Arrulloni e Salieri il primo lunedì di ogni mese. E poi a seguire il secondo lunedì, le vie Is Arenas, Pitz’e Serra, Cecoslovacchia e piazza IV Novembre, il terzo le vie Manara, Perdalonga, Della Musica e Boito e il quarto le vie Monteverdi, Palestrina, Principessa Yolanda e Piemonte. Il primo martedì toccherà invece alle vie Panzini, Pessina, Catalani e Cilea. Il secondo a viale Colombo, via Tasso, Cimarosa e Stradella, il terzo a via Brigata Sassari, Siena, Porcu e Bizet e il quarto alle vie Polonia, Borsellino, De Amicis e Norvegia. Il resto del calendario è in via di definizione. Si vede comunque che vengono raggruppate strade lontane l’una dall’altra in modo da dare la possibilità a chi abita in una delle vie interessate dallo spazzamento, di parcheggiare nelle immediate vicinanze.

Il nodo parcheggi

E se è vero che da un lato i cittadini non vedevano di buon occhio lo spazzamento portato avanti soltanto al centro della strada, adesso esprimono preoccupazione per i divieti di sosta in arrivo. «Noi non abbiamo parcheggio interno» dice Anna Mura 62 anni, «e vivendo nella zona di piazza Sant’Elena trovare parcheggio è già un incubo. Certo le pulizie sono necessarie ma la vedo problematica. Comunque bisogna aspettare per vedere come va». Più tranquilla invece è Chiara Ayò 75 anni che dal portone di casa sua in viale Colombo dice, «per fortuna noi abbiamo il parcheggio interno e i divieti di sosta non saranno un problema». Poco distante Francesca Madeddu 69 anni, «io sono preoccupata perché non abbiamo parcheggio e trovarlo già adesso è un problema. Niente da dire contro le pulizie che sono necessarie, ma la vedo difficile per tutti».

