Pulizia stradale notturna, spuntano i nuovi divieti di sosta 

Prosegue la sperimentazione della pulizia delle strade quartesi in notturna, con tanto di divieti di sosta. Dopo il via la scorsa settimana, il prossimo step è in programma martedì 21 maggio - dalle 23 e sino alle 5 del mattino del giorno dopo - con una serie di strade coinvolte: le vie Bizet, Boccherini, Volta, Rosas, Brigata Sassari, Cagliari, Porcu e Venezia.

«La prima giornata di sperimentazione ha fatto registrare alcuni intoppi e qualche ritardo a causa di diverse auto parcheggiate in zona rimozione», ricordano dal Comune. «La presenza dei vigili e del carro attrezzi ha permesso di svolgere comunque i lavori di pulizia, ma l’auspicio è una maggiore attenzione da parte dei proprietari delle auto in merito ai divieti», l’appello rivolto ai residenti delle zone interessate dal prossimo intervento. «Sono stati già posizionati i cartelli, per un totale di oltre 50, in tutte le strade dove verrà effettuata la pulizia. Anche in questo caso è prevista la presenza degli agenti del Corpo di Polizia Locale e del carro attrezzi, necessario per rimuovere in via istantanea le auto che impediranno di realizzare il lavoro programmato». E nelle prossime settimane - annunciano dal Comune - «tante altre strade verranno coinvolte nella fase sperimentale, sempre con l’opportuno preavviso».

