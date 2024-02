Pulizia e manutenzione per i canali 

L’amministrazione comunale si dà da fare per la sicurezza idraulica della città. Avviata nei giorni scorsi la pulizia ordinaria dei canali di competenza municipale. Gli interventi sono iniziati nella frazione di Terrasili, tra la strada provinciale 2, via Tuveri e via Sa Mura. In questa zona trovano sfogo le acque provenienti dal Carmine e da Sa Costera. Nei prossimi giorni l’intervento proseguirà nella località di Terramaini, che costeggia la via Olimpia.

Le criticità

Il territorio comunale di Assemini da decenni fa i conti con il dissesto idrogeologico. Lo testimoniano le drammatiche alluvioni del 1999, del 2002 e l’ultima del 2018, a cui si sono intervallati eventi meteorici che hanno provocato allagamenti nelle aree più critiche del centro urbano ed extraurbano. Le amministrazioni che si sono susseguite, chi più chi meno, hanno collaborato con il Consorzio di bonifica per la manutenzione dei canali di competenza comunale e consortile.

Le azioni

«Per l’intervento - spiega l’assessore Matteo Venturelli - sono stati stanziati circa 67mila euro. Si tratta di pulizia ordinaria che assume importanza particolare poiché nel 2023 la precedente amministrazione ha saltato la manutenzione periodica. Si è scelto di intervenire dove le acque meteoriche possono trovare sfogo verso la laguna. In località Terramaini stiamo agendo sui canali g1, g4 e Giaccu Meloni. Quest’ultimo, in particolare, è inoltre oggetto di un intervento da parte dei Lavori pubblici. Sempre per Terramaini abbiamo richiesto al Consorzio di bonifica di agire quanto prima sui canali di sua competenza, garantendoci la presa in carico e la calendarizzazione delle azioni richieste. Anche questi interventi risalgono al 2022».

I lavori pubblici

Oltre alla manutenzione ordinaria, proseguono i lavori di messa in sicurezza, mitigazione e ripristino della funzionalità idraulica dei canali di Terramaini e Gutturu Lorenzu. I lavori sono stati dichiarati di pubblica utilità, inseriti tra le opere urgenti di protezione civile e programmati nel Dup 2023-2025. Per l’adeguamento idraulico del canale di Terramaini sono stati preventivati 950mila euro. I lavori sono stati appaltati e attualmente sono in corso. Per il ripristino del rio e del canale coperto Gutturu Lorenzu sono stati assegnati circa un milione e 700mila euro. Gli interventi sono in fase di completamento e alla ditta appaltatrice è stata concessa una proroga fino al 20 febbraio per portare a termine i lavori.

Anche il canale Giaccu Meloni, a seguito dell’alluvione del 2018, è oggetto di finanziamenti pari a 4 milioni per interventi di sistemazione idraulica. In tutto oltre 6.5 milioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA