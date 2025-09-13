Pulizia delle vie dalle erbacce, «Soldi esauriti» 

Proteste in molte zone di Sestu per la mancata pulizia delle strade dalle erbacce. Tra le mattonelle o vicino alle case è sempre più facile notare la vegetazione incolta. Succede soprattutto nei canaletti di scolo, dove l’erba cresce facilmente con l’umidità.

Così camminare rischia di diventare un problema senza contare l’impressione di disordine e di mancanza di decoro: lo fanno notare alcuni cittadini puntando il dito contro il Comune. Mentre altri preferiscono rimboccarsi le maniche, pulendo il tratto davanti alla porta di casa. Ma c’è una ragione dietro: «Il diserbo di questo tipo nelle strade del centro è di competenza di Etambiente, ma purtroppo la disponibilità economica in questo campo si è esaurita», spiega l’assessore Emanuele Meloni, responsabile tra l’altro di Lavori Pubblici e Igiene Urbana; «per questo ho chiesto agli uffici di lavorare sulla predisposizione di una gara per l’affidamento del servizio nel territorio comunale». In futuro potrebbero dunque arrivare novità.

