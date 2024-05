Pulizia delle strade, via al nuovo servizio con i divieti di sosta 

Questa volta si comincia davvero. Conclusa la sistemazione di tutti i cartelli, domani sera prenderà il via lo spazzamento notturno delle strade cittadine sgombre dalle auto.

Si tratta di una novità assoluta perché fino ad oggi le pulizie erano effettuate con le macchine parcheggiate ai lati delle strade.

In via sperimentale si parte dalle vie Turati, Gramsci, Nenni e S’Arrulloni nel quartiere di Santo Stefano. Qui, come indicato dai cartelli, non si potrà parcheggiare dalle 23 fino alle 5 di martedì mattina. Chi non rispetterà le regole non solo incapperà nelle multe, ma verrà rimossa l’auto con il carro attrezzi.

Gli agenti della Polizia locale saranno presenti già dalle 22 per ricordare le regole agli automobilisti ed effettuare un intervento di prevenzione prima di passare alla tolleranza zero dalle 23. In queste strade lo spazzamento notturno andrà avanti ogni primo lunedì del mese.

Dopo questa prima fase sperimentale dovrebbe entrare in vigore il calendario completo che comprende il secondo lunedì, le vie Is Arenas, Pitz’e Serra, Cecoslovacchia e piazza IV Novembre, il terzo le vie Manara, Perdalonga, Della Musica e Boito e il quarto le vie Monteverdi, Palestrina, Principessa Yolanda e Piemonte. Il primo martedì toccherà invece alle vie Panzini, Pessina, Catalani e Cilea. Il secondo a viale Colombo, via Tasso, Cimarosa e Stradella, il terzo a via Brigata Sassari, Siena, Porcu e Bizet e il quarto alle vie Polonia, Borsellino, De Amicis e Norvegia e poi via via il resto del calendario.

