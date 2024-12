Pulizia delle strade: novità nel servizio  

Da una ditta esterna al Cisa: da gennaio il Comune di Sanluri affida la pulizia delle strade, degli spazi pubblici e, per la prima volta, anche delle zone industriali al Consorzio intercomunale di salvaguardia ambientale. «Il passaggio - dice l’assessore all’ambiente, Franco Nurra – è atto dovuto in quanto siamo soci del Cisa. Importante anche l’estensione del servizio in tutto il territorio, non più solo il centro abitato. Infine c’è un risparmio di circa 20 mila euro rispetto ai 151.567 del passato, fondi di bilancio».

Era il 2021 quando l’amministrazione affidò a un’impresa specializzata il decoro urbano, all’inizio in via sperimentale, per 12 mesi. «L’idea – aggiunge Nurra – è stata vincente, la città da subito, agli occhi dei cittadini e soprattutto dei tanti ospiti giornalieri, si è presentata più accogliente. Non abbiamo raggiunto il massimo, ma un segno meno significativo dei rifiuti per le vie cittadine». Da provvisorio il progetto si è rinnovato anno dopo anno. Ora la novità è solo nel gestione, il resto è invariato. Ad affiancare gli interventi giornalieri saranno ancora una volta gli operai selezionati con i progetti regionali, Lavoras, Reis, Servizio civico, in collaborazione con gli operatori ecologici della differenziata». (s. r.)

