Pulizia delle strade in mezzo alle auto 

Il metodo di lavaggio delle strade diventa un caso: il mezzo della nettezza urbana spesso deve infatti fare lo slalom tra le auto regolarmente parcheggiate. Un’immagine che desta non poche perplessità, con i quartuccesi che puntano il dito parlando di inefficienza e lavoro fatto a metà. Anche perché pare non vengano istituiti i divieti di sosta.

«In questi casi la spazzatrice entra in funzione a vuoto» spiega Valerio Vizzi, residente nel quartiere Le Serre, «in quanto è impossibilitata a pulire a bordo strada perché ci sono le auto parcheggiate. Attenzione però, a essere in torto non è chi usufruisce degli spazi per lasciare la propria auto, ma il Comune che non applica alcun regolamento per imporre il divieto di sosta il giorno delle pulizie nelle strade interessate». Lo stesso problema si verifica anche in via Salvo D’acquisto, come evidenzia Paola Pintus e in tante altre strade del centro urbano.

