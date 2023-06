Pulizia delle strade, è scontro 

Il consigliere comunale Giuseppe Cossu attacca, con un’interrogazione, la sindaca per l’ordinanza sulla pulizia delle strade: Cossu sostiene che gli interventi richiesti ai cittadini per prevenire gli incendi, non sono stati effettuati a causa di inadempienze comunali. La risposta della sindaca Emanuela Guggeri non si è fatta attendere: ha spiegato che ha ottenuto dalla Forestale la proroga sino al 30 giugno e che inoltre le inadempienze di cui parla Cossu sono dovute alla mancanza in Comune dell’ingegnere tecnico. (s. m.)

