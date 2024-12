Pulizia delle strade, c’è un questionario 

Ci sarà tempo fino a domenica 5 gennaio 2025 per aderire all’indagine di gradimento sul servizio di linea diretta comunale (che risponde al numero 070.6774009) del Servizio Igiene del Suolo e Ambiente dedicato a cittadini e imprese.

Il periodo di riferimento dell’indagine è quello del secondo semestre 2024, dal primo luglio al 31 dicembre. Grazie al contributo degli utenti che risponderanno sarà possibile verificare il rispetto degli standard di qualità nonché lavorare per migliorare l’efficienza delle prestazioni erogate dagli operatori del servizio.Il questionario, infatti, si riferisce solo all’operato dei dipendenti del Servizio Igiene del Suolo e Ambiente che, tra l’altro, si occupano dello spazzamento, del diserbo e del lavaggio delle strade, nonché della pulizia delle spiagge e delle aree incolte di proprietà comunale. Non è oggetto dell’indagine il call center del centro informazioni di “Cagliari Portaaporta” che risponde al numero verde 800533122 e che è specificatamente dedicato alla gestione dei rifiuti urbani. Nella parte finale del questionario sarà possibile indicare suggerimenti per migliorare il servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA