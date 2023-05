Pulizia delle spiagge, partenza anticipata 

Via libera alle pulizie delle spiagge di Pula e Santa Margherita. Negli arenili della costa è cominciata la stagione degli interventi di pulizia quotidiana che garantiscono a turisti e residenti spiagge più accoglienti e decorose.

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, spiega la scelta di cominciare la campagna di pulizia degli arenili in anticipo rispetto al solito: «La bella stagione è ormai alle porte, quest’anno abbiamo scelto di garantire questo servizio fondamentale anticipando i tempi di qualche settimane, un modo per rendere le nostra cittadina ancora più accogliente agli occhi di chi ha scelto Pula come meta delle proprie vacanze. Oltre alle pulizia degli arenili e delle aree pubbliche prospicienti, sono stati posizionati anche i contenitori per la raccolta dei rifiuti». Il prossimo passo sarà quello di allestire le aree destinate ai fumatori e le passerelle per un migliore accesso alla spiaggia. (i. m.)

