Pulizia delle spiagge in ritardo: scontro politico in Consiglio 

È trascorso un mese dall’insediamento della nuova amministrazione comunale di Calasetta e il sindaco Antonello Puggioni affida ad un video sui social il suo primo bilancio. Nel frattempo, monta la polemica. In primo piano pulizia spiagge e arenili che nonostante gli impegni presi in campagna elettorale, sono ancora lettera morta.

«Le passerelle per passeggini e disabili - ha detto Silvano Barabino, un residente che ha girato un video sulla situazione dell’arenile - soprattutto a spiaggia Salina, sono letteralmente sepolte dalla sabbia. Vergognoso il fatto che ad oggi non tutti possono accedere al mare».

«Non abbiamo trovato nulla di programmato da chi ci ha preceduto - dice il sindaco - abbiamo un solo operaio e l’organico dimezzato. Per non parlare del bilancio che non ci permette ad oggi di spostare nemmeno un euro. Comunque, prossima settimana parte la pulizia spiagge e l’allestimento delle passerelle: si comincerà a vedere qualcosa».

Lunedì alle 15 si riunisce il consiglio comunale per la costituzione dei gruppi consiliari e l’approvazione delle tariffe Tari. «Al netto del poco tempo avuto a disposizione - dice Agostino Armeni dell’opposizione - ritengo e auspico che le future relazioni del sindaco passino in tempi brevi dall'utilizzo del futuro (faremo) al passato prossimo (abbiamo fatto). Vi è infatti l'esigenza di avere spiagge pulite, servizi, una programmazione degli eventi e la loro pubblicizzazione».

