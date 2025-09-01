VaiOnline
Monserrato.
02 settembre 2025 alle 00:30

Pulizia delle caditoie, via agli interventi anti allagamento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Monserrato è in corso da giugno la campagna straordinaria di pulizia e manutenzione delle caditoie, avviata dal settore Ambiente in collaborazione con Gesenu. Gli interventi riguardano in particolare le aree classificate a maggiore rischio, con l’obiettivo di ridurre i disagi legati alle piogge intense e garantire il corretto deflusso delle acque.

«Gli uffici e la ditta incaricata stanno operando con la massima priorità per mitigare i rischi idrogeologici – spiega il vicesindaco e assessore all’ambiente, Saverio De Roma –. Questo piano non è solo un atto di prevenzione, ma una risposta concreta in vista dei prossimi periodi di maltempo. Le operazioni vengono effettuate in modo capillare da una squadra dotata di attrezzature specifiche e proseguiranno anche nelle prossime settimane».

Priorità alle zone considerate più vulnerabili, come via dell’Argine, via Iosto, via Crasso e via Cixerri. Nel mese di luglio i lavori hanno interessato vie come Deroma, Dorgali, Nerva, Ennio e Silvio Italico, mentre ad agosto si è intervenuti, tra le altre, in via Arcuentu, via Cesare Cabras, via Giulio Cesare e via San Silvestro. «Chiediamo la collaborazione dei cittadini – aggiunge De Roma – segnalando eventuali criticità o ostruzioni. La prevenzione è un dovere delle istituzioni, ma anche una responsabilità condivisa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Sant’Andrea Frius.

Mitra puntato in faccia a un trasportatore

Salvatore Montisci
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 