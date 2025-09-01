Pulizia delle caditoie, via agli interventi anti allagamento 

A Monserrato è in corso da giugno la campagna straordinaria di pulizia e manutenzione delle caditoie, avviata dal settore Ambiente in collaborazione con Gesenu. Gli interventi riguardano in particolare le aree classificate a maggiore rischio, con l’obiettivo di ridurre i disagi legati alle piogge intense e garantire il corretto deflusso delle acque.

«Gli uffici e la ditta incaricata stanno operando con la massima priorità per mitigare i rischi idrogeologici – spiega il vicesindaco e assessore all’ambiente, Saverio De Roma –. Questo piano non è solo un atto di prevenzione, ma una risposta concreta in vista dei prossimi periodi di maltempo. Le operazioni vengono effettuate in modo capillare da una squadra dotata di attrezzature specifiche e proseguiranno anche nelle prossime settimane».

Priorità alle zone considerate più vulnerabili, come via dell’Argine, via Iosto, via Crasso e via Cixerri. Nel mese di luglio i lavori hanno interessato vie come Deroma, Dorgali, Nerva, Ennio e Silvio Italico, mentre ad agosto si è intervenuti, tra le altre, in via Arcuentu, via Cesare Cabras, via Giulio Cesare e via San Silvestro. «Chiediamo la collaborazione dei cittadini – aggiunge De Roma – segnalando eventuali criticità o ostruzioni. La prevenzione è un dovere delle istituzioni, ma anche una responsabilità condivisa».

