Pulizia delle caditoie stradali, oggi scattano i divieti di sosta 

Prosegue la pulizia delle griglie stradali nelle strade. Dopo il quartiere di Santo Stefano, oggi sarà la volta di via Vittorio Emanuele. Per consentire l’intervento, che prevede la pulizia dei pozzetti da detriti e foglie trasportate dal vento ed evitare gli allagamenti, sarà istituito il divieto di sosta dalle 7 del mattino e sino a fine lavori. Sul posto saranno presenti anche le squadre della Polizia locale per rimuovere le auto in sosta vietata, con l’ausilio del carro attrezzi.

I cartelli di divieto sono già stati sistemati nei giorni scorsi per avvisare gli automobilisti ma soprattutto i residenti della zona che dovranno provvedere a parcheggiare le proprie auto nelle strade limitrofe. Un intervento quanto mai necessario in vista delle piogge previste per la prossima settimana.

La pulizia delle caditoie che in questo periodo viene portata avanti a intervalli regolari, ha già dato i suoi frutti soprattutto nella zona di Santo Stefano. Perché se è vero che l’incrocio tra via Turati e della Musica quando piove continua a trasformarsi in un fiume, è anche vero che nelle strade parallele a via Nenni, dove i residenti erano costretti a stare dentro casa o a uscire con gli stivali di gomma, la situazione è nettamente migliorata. Stessa cosa anche in via Trieste.

