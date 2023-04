Pulizia della spiaggia, trattori in azione già prima di Pasqua 

Pulizie di Pasqua nella spiaggia del Poetto. In anticipo rispetto al calendario previsto, la prossima settimana la De Vizia porterà avanti le prime bonifiche straordinarie sull’arenile nel tratto dal Lido del Carabiniere fino a Margine Rosso per far sì che le tante persone che affolleranno il litorale nei giorni di festa, possano trovare una spiaggia pulita e senza rifiuti.

Dal primo maggio invece, come da contratto, cominceranno le pulizie giornaliere, festivi compresi, che andranno avanti fino a settembre. Entreranno in azione trattori e “pulispiaggia” che avranno il compito di rimestare la sabbia anche per eliminare eventuali tracce di vetro, considerate le bottiglie che vengono sempre abbandonate anche sull’arenile. Si procederà poi con la pulizia manuale non solo della sabbia ma anche del tratto a bordo spiaggia dove c’è la vegetazione e della passeggiata nel lungomare.

Da giugno al via anche la bonifica con un trattore più piccolo, del tratto di costa da Margine Rosso fino a Geremeas che avrà una frequenza di due-tre volte a settimana a seconda del grado di frequentazione delle spiagge. Saranno invece quotidiani anche qui lo svuotamento e la sostituzione delle buste dei cestini. Cestini che saranno sistemati al Poetto e su tutto il tratto di costa. Al Poetto e in alcune zone del litorale torneranno anche le isole ecologiche con le batterie di bidoni per la raccolta differenziata.

