Pulizia della spiaggia, interventi giornalieri 

Ha preso il via nei giorni scorsi la pulizia giornaliera della spiaggia del Poetto nel tratto tra il Lido del carabiniere e Margine Rosso con i pulispiaggia e che andrà avanti fino alla metà di settembre. Gli operai sono impegnati nella pulizia manuale non solo dell’arenile ma anche della passeggiata dove vengono anche svuotati giornalmente i cestini.

Nelle prossime settimane toccherà anche alla bonifica dell’altro tratto di costa da Margine Rosso fino a Geremeas dove si procederà con un trattore più piccolo in grado di passare tra le insenature. Mano a mano poi che le spiagge si affolleranno con l’arrivo del caldo, si procederà alla sistemazione delle isole ecologiche per la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e secco, che saranno come lo scorso anno con i contenitori in legno e sormontati da una copertura sempre in legno per salvaguardare il decoro dell’arenile. A questo si aggiungerà la sistemazione di centinaia di cestini per le cartacce.

Purtroppo già in questi giorni sono ricomparsi i rifiuti, soprattutto nel fine settimana e soprattutto nella passeggiata dove vengono abbandonate cartacce e decine di bottiglie, risultato di notti ad alto tasso alcolico, già adesso che la stagione non è nemmeno iniziata. Altre bonifiche sono poi portare avanti a cadenza regolare anche dai volontari.

RIPRODUZIONE RISERVATA