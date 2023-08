Pulizia del paese e rifiuti: Melis a Tegas: «Dimettiti» 

Non si placa il botta e risposta tra il capo dell’opposizione Marco Melis e la vicesindaca Maria Tegas sul tema della gestione dei rifiuti e della pulizia del paese. Melis chiede le dimissioni di Tegas: «Parlare di collaborazione fa ridere, visto che abbiamo presentato idee, indicazioni e proposte e non sono state prese in considerazione. I 100 mila euro sulle fogne al Seleni sono stati definanziati, di Cantieri Verdi e Lavoras non se n’è visto nulla e la presenza costante di un gruppo che faccia l’extra è indispensabile. L’unica collaborazione che possiamo darle è quella per compilare le sue dimissioni. Conosco i problemi, vivo la comunità, parlo con la gente. Consiglio alla vicesindaca e non solo di stare più negli uffici piuttosto che perdere tempo in giro, visto che sono ben pagati». Abbiamo messo in discussione la politica comunale rivolta al decoro urbano, non il servizio che sarà coerente col contratto. La vicesindaca Tegas: «Rispedisco al mittente la richiesta di dimissioni, ho da rispondere non solo ai miei 420 elettori ma a tutta la comunità, a cui appartengo e sono fortemente legata. L’impresa ha un contratto ed entrerà a regime ad ottobre, entro i sei mesi previsti dal capitolato, a disposizione di tutti i consiglieri che volessero prendersi la briga di leggerlo e studiarlo. L’obiettivo che vogliamo raggiungere per rendere più decoroso il paese è ben chiaro, non solo per quanto riguarda l’igiene urbana. Ci sono diversi progetti in campo e ci vuole tempo. C’è il bando Lavoras, le aree sono definite, a seguire i Cantieri Verdi». (p. cam.)

