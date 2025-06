Pulizia dei terreni privati, scatta l’ordinanza 

A Macomer scatta l’ordinanza per sfalci e pulizia dei terreni privati e prevenire il rischio di incendi e la diffusione di parassiti. Dopo aver ripulito 8 ettari di verde pubblico, vie, piazze, marciapiedi, parchi, giardini e aiuole, il sindaco Riccardo Uda ha emanato l’ordinanza da mettere in atto in tempi brevi per sfalcio, pulitura e taglio erba, pulizia terreni di proprietà privata dalle erbacce presenti ai bordi delle strade a servizio delle zone industriali e su quelli adiacenti la linea ferroviaria.

«Un intervento per tenere pulita e in ordine la città - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo -. Per le aree pubbliche, da circa un mese è in atto l’operazione restyling, con gli sfalci, che si completerà entro giugno e sta ridando un volto nuovo alla cittadina».

Sono impiegati gli operai dei cantieri verdi e di Lavoras. In tutto una ventina di lavoratori. «L’operazione - dice Listo - oltre creare occupazione permette di avere una città decorosa».

L’amministrazione sta operando con un progetto che interessa il patrimonio verde con manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della forestazione urbana. Riguarda anche nuove piantumazioni per valorizzare una parte consistente del patrimonio verde.

RIPRODUZIONE RISERVATA