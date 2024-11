Pulizia dei corsi d’acqua, nuovi interventi 

Quelle canne alte vicino al fiume fanno paura a Sestu, per esempio nella località Sa Canna, in campagna: «Abbiamo paura delle inondazioni, e i guadi si riempiono in modo preoccupante dopo la pioggia», racconta Emanuela Murgia, una residente.

L’assessora all’Ambiente Roberta Argiolas fa il punto: «A ottobre sono iniziati gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria. Il servizio biennale attivato l’anno scorso con un investimento di 370mila euro comprende la manutenzione di 57mila metri quadrati di corsi d’ acqua fuori e dentro l’abitato. Verranno rimossi gli arbusti e la vegetazione invasiva presente nell’alveo e nelle sponde, triturando il materiale vegetale sul posto, e i rifiuti ingombranti che si trovano all'interno dell'alveo fluviale, che saranno posizionati in punti di accumulo e conferiti in discarica. Abbiamo iniziato dal Riu Murta che attraversa l’ex 131, per proseguire sul Riu Sestu e Fiume Is Cannas».

