Pulizia dei corsi d’acqua, 50 mila euro dalla Regione 

Il Comune aveva chiesto circa 300 mila euro ma per la manutenzione dei corsi d’acqua di Tratalias la Regione ha concesso solo 51 mila euro. Brutta notizia dopo la partecipazione al bando per l’ottenimento dei contributi destinati agli enti locali per questi importanti lavori finalizati alla sicurezza. La cifra sarà suddivisa in tre annualità così ripartite: 9 mila euro per il 2024, e poco oltre di 22 mila all’anno per il 2025 e il 2026. Somme che al piccolo Comune userà per la pulizia di tre corsi d’acqua che ricadono all’interno del territorio comunale: «Purtroppo sono fondi insufficienti – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici del Comune Marco Antonio Piras - a fronte di 300 mila euro richiesti per la pulizia del rio Corrovotus e del rio Gabriolu. Questo non ripaga il grosso lavoro fatto dagli uffici: le spese di manutenzioni all’amministrazione costano tantissimo, non essendo un ente preposto a questo tipo di interventi. Spetta fare tutto a noi, tra progetti, richieste di autorizzazione e incarico per un tecnico». Se questi lavori fossero in carico ad un ente preposto come il Consorzio di bonifica le spese sarebbero nettamente inferiori. Ci accontentiamo ma non siamo soddisfatti e purtroppo non riusciremo a fare ciò che ci eravamo proposti ovvero lavori indispensabili per la sicurezza del territorio e delle persone».

