Pulizia dei canali, pronti 100mila euro   

San Gavino negli ultimi anni ha subito diverse alluvioni, come nel novembre 2013 con il ciclone Cleopatra e nel 2024 a fine ottobre con piogge eccezionali concentrate in poche ore. Così l’amministrazione comunale programma per tempo la pulizia dei canali principali del paese. «Abbiamo già concluso la procedura di affidamento dell’intervento al consorzio di Bonifica», dice il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica. «Il costo dell’intervento è di 100mila euro, risorse derivanti dall'aggiudicazione di un finanziamento triennale apposito della Regione. Questi lavori si svolgeranno in largo anticipo rispetto al passato. Tuttavia, siamo consapevoli delle criticità che il nostro territorio presenta, e che eventi eccezionali come quelli che si stanno verificando negli ultimi anni possono essere mitigati solo con progetti infrastrutturali più importanti».

La manutenzione dei canali è un intervento fondamentale. «Questo importante risultato sulla prevenzione», aggiunge il primo cittadino, «nasce grazie a un lungo lavoro dell’ufficio tecnico. L’obiettivo è garantire la sicurezza idraulica, migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi legati a possibili alluvioni, tutelando così l’incolumità pubblica». Gli interventi saranno concentrati sul rio Flumini Mannu, nei pressi del centro abitato, e in particolare della zona artigianale finita diverse volte sott’acqua, nei canali della zona industriale e nei corsi d’acqua vicini, nel rio Cuccuru e’ Casu.

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