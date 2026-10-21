Pulizia dei canali per scongiurare le alluvioni 

San Gavino negli ultimi 13 anni ha subito diverse alluvioni che hanno messo sott’acqua il paese e la zona industriale della cittadina. Così l’amministrazione ha pensato di programmare la pulizia dei canali come rimarca il sindaco Stefano Altea: «Quest'anno i lavori sono inviati da settembre grazie alla convenzione con il Consorzio di bonifica. Siamo consapevoli delle criticità che il nostro territorio presenta e che eventi eccezionali come quelli che si stanno verificando negli ultimi anni possono essere mitigati solo con progetti infrastrutturali più importanti che l'amministrazione sta portando avanti». Gli interventi sono concentrati sul rio Flumini Mannu nel centro abitato e nella zona artigianale, nonché in quella industriale, nel rio Cuccuru e’Casu. Ora, grazie all’arrivo di nuovi mezzi (un miniescavatore, un trattore e un pianale) sarà più facile procedere alla pulizia e manutenzione di molte strade soprattutto in campagna.

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