Pulizia dei canali, la mappa 

Mentre le piogge dei giorni scorsi hanno creato disagi in diverse località dell’Isola, il Comune di Carbonia prova a giocare d’anticipo. Via libera al piano per la messa in sicurezza dei principali canali che attraversano la città, in modo da non intervenire successivamente per riparare eventuali i danni. La giunta comunale ha approvato tre delibere per oltre 400 mila euro, per l’approvazione dei progetti di manutenzione di diversi corsi d’acqua, al fine di ridurre al minimo i rischi dei sempre più imprevedibili cambiamenti climatici così come dimostrato con maggior frequenza nell’ultimo periodo.

Le cifre

Nello specifico sono stati approvati diversi progetti. Il primo riguardante il rio Santu Milanu, rio Xei, rio S’ega murta, rio Santa Caterina e rio Cruxi caridda e ha un valore complessivo di 290 mila euro; il secondo è invece relativo a rio Cannas, canale Rosmarino e rio Medau becciu per complessivi 105 mila euro; infine un terzo progetto, del valore di 14 mila euro, è dedicato al rio S’acqua stanziaria. I lavori, come sostiene con soddisfazione l’assessore all’urbanistica Giuseppe Casti, «partiranno a breve». L’assessore sottolinea anche che tutto rientra in un più ampio progetto quadro, approvato lo scorso mese di maggio, che «apre finalmente un nuovo corso per le manutenzioni e la pulizia dei corsi d’acqua. Per rendere operativo e concretizzare l’accordo quadro sono state messe a correre risorse per oltre 538 mila euro, di cui oltre 400 mila già impegnate, ottenute da un finanziamento della Regione di cui il Comune di Carbonia è risultato beneficiario. Grazie a questi nuovi progetti potremo finalmente mettere a sistema e rendere strutturali e continuativi una serie di interventi di manutenzione e pulizia che prima d’ora venivano eseguiti con frequenza e intensità inferiori a causa della disponibilità limitata di risorse. Adesso, inoltre, grazie all’aver impegnato queste somme, siamo nella condizione di poter richiedere nuovi finanziamenti per le prossime annualità». L’ex primo cittadino nella sua analisi rimarca anche che «sono interventi fondamentali per prevenire eventuali situazioni di pericolo e di rischio idraulico, nel rispetto ovviamente dell’ambiente fluviale e mitigando gli effetti derivanti dal sempre più frequente proliferare della vegetazione che si accumula sui tratti fluviali».

RIPRODUZIONE RISERVATA