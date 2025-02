Pulizia degli impianti sportivi 

Sarà la cooperativa sociale “Oltre il Verde” ad occuparsi della pulizia e della manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di Dolianova. Per il servizio, che avrà una durata di 18 mesi, il Comune ha stanziato 120mila euro, oneri compresi. Nell’appalto rientrano i complessi sportivi di Sant’Elena (campo da calcio in erba, gradinate, spogliatoi, pista d’atletica, impianto di irrigazione e di Santa Maria (palestra e pallone geodetico, spogliatoi). La cooperativa dovrà occuparsi della pulizia di tutti gli spazi chiusi e aperti e degli arredi presenti all’interno e all’esterno dei due complessi assicurando il decoro e la pulizia degli impianti utilizzati dalle società sportive per gli allenamenti e le gare.

Oltre agli spazi dedicati alle attività degli atleti, la società vincitrice dell’appalto si prenderà cura anche delle aree verdi occupandosi della potatura delle siepi e delle piante presenti. I due complessi di Sant’Elena e Santa Maria ospitano diverse società sportive di calcio, atletica leggera, basket e pallavolo che si dividono gli spazi in diversi giorni della settimana per assicurare lo svolgimento delle attività a decine di ragazzi e ragazze del paese. Lo scorso anno il Comune ha aggiornato il regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive.

