Pulizia degli arenili prima del Girotonno 

In vista della stagione turistica 2023 stanno per cominciare a Carloforte le pulizie di spiagge e punti di interesse naturalistico.

Tutto deve essere pronto per il primo appuntamento in calendario, il Girotonno, che si svolgerà dal primo al quattro giugno. <In un’ottica di accoglienza turistica, oltre che di igiene e decoro, quest’anno partiremo con quindici giorni d’anticipo con la pulizia delle spiagge e dei punti naturalistici più importanti - dice l’assessore ai Servizi tecnologici e alla Gestione del Territorio, Gianni Verderosa - la pulizia dovrebbe iniziare da metà mese per arrivare puntuali all’appuntamento con il Girotonno che richiamerà sull’isola tanti visitatori. Oltre alla pulizia delle spiagge anche con mezzi meccanici, e delle e zone più visitate, saranno installate anche isole ecologiche per i rifiuti e passerelle». L’Isola si prepara all’appuntamento che di fatto apre la stagione turistica, tutto deve essere pronto per fine maggio: pulizie nelle spiagge, a cominciare da quelle principali, ma anche nei punti naturalistici più visitati, come Capo Sandalo e Mezzaluna. «Ovviamente oltre alle pulizie urgenti già programmate, tutta la stagione turistica sarà caratterizzata da un’attenzione particolare per la pulizia delle spiagge», dice l’assessore Verderosa. Tra giugno e luglio gli arenili più frequentati dovranno essere attrezzati con il salvamento a mare, il programma di pulizia e decoro per la stagione turistica ormai alle porte arriva fino ad ottobre.

