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Selargius.
02 luglio 2026 alle 01:35

Pulizia degli alvei, 100mila euro per prevenire roghi e allagamenti 

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Fasce tagliafuoco, rimozione dei rifiuti e interventi anti allagamenti in previsione della stagione delle piogge. Il Comune di Selargius affida i lavori a una società del Cagliaritano per circa 100mila euro. L’intervento - viene spiegato nella determina - «consiste nello sfalcio degli alvei di competenza comunale all'interno a all'esterno del perimetro urbano» e più precisamente: il Rio Nou, nel tratto a cielo aperto da via San Martino sino a 200 metri dopo l'intersezione con la Statale 554.

L’attività di protezione civile del Comune prevede anche la pulizia da detriti e residui di sfalcio per mitigazione rischi incendio e allagamento; i lavori di sfalcio della vegetazione dietro le abitazioni della via Segni e del perimetro del parco comunale San Lussorio. Inoltre, per motivi igienici - si legge ancora nella determina del settore Manutenzione ordinaria - è necessario procedere «alla rimozione manuale e alla cernita dei rifiuti rinvenuti nell’alveo e al solo sfalcio delle canne presenti, per consentire un migliore deflusso delle acque meteoriche che anche nella corrente stagione possono presentarsi con carattere alluvionale e conseguente insorgenza del rischio di esondazione».

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