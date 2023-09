Pulizia aree verdi con gli operai Lavoras 

Proseguono gli interventi di pulizia delle aree verdi e delle vie del paese, programmati dall’amministrazione comunale di Fluminimaggiore con la Campagna “Ripuliamo Flumini”.

Dopo la pulizia del campo sportivo di piazza Salvo D’acquisto, si é provveduto alla pulizia del parco Nassiriya e di altre aree verdi della periferia del paese. «Si tratta di una serie di attività – spiega Nando Pellegrini, assessore all’Ambiente e al Decoro urbano – inserite negli interventi programmati con la Campagna “Ripuliamo Flumini” e che abbiamo predisposto grazie alla collaborazione dei colleghi assessori della Giunta e dei consiglieri della maggioranza in Consiglio comunale». Tra le vie e gli spazi verdi del centro ex minerario si sta operando con 4 lavoratori del cantiere comunale “Lavoras” e con la disponibilità dei percettori del Reddito di cittadinanza. «Voglio rimarcare il grande impegno di tutti i lavoratori impegnati in queste attività – aggiunge – con il quale stanno portando avanti i diversi interventi di pulizia ambientale. A loro va un grande ringraziamento». I lavori stanno proseguendo in questi giorni nella periferia del paese. «Ribadisco la nostra piena disponibilità con i cittadini – conclude Pellegrini – per ricevere le eventuali segnalazioni, sia per quanto riguarda la pulizia dell’ambiente sia per gli altri problemi che interessano la comunità. Possono contattarci tranquillamente. Saremo a loro riconoscenti, intervenendo subito per cercare di risolvere quanto segnalato».