Puliva la tenda: 55enne cade e muore 

Tragedia ieri sera a Sassari: un uomo di 55 anni, Angelo Cossu, è morto cadendo dal terrazzo al secondo piano in via Carmelo Floris al numero 20. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava pulendo le tende solari sul balcone quando, per motivi ancora da accertare, ha perso l’equilibrio precipitando da circa otto metri.

«Una disgrazia»

«È stata una disgrazia, solo una disgrazia», racconta una vicina in lacrime. Sembra che Cossu, nel tentativo di scongiurare la caduta, si sia attaccato a un tubo del gas che però non ha retto alla presa. Poi il volo e lo schianto che sarebbe la causa immediata del decesso. Il 55enne era in casa con la moglie, nel palazzo di quattro piani nel quartiere di Sassari Due. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha potuto soltanto, a quanto si sa, prendere atto della scomparsa di Angelo. A condurre le indagini gli agenti della polizia municipale, che sono rimasti in loco fino alle 22 passate con alcune pattuglie per compiere i primi accertamenti. A terra, poco a sinistra rispetto al portone d’ingresso, il corpo senza vita ricoperto pietosamente da un lenzuolo finché, intorno alle 22.20, è stato portato via dall’agenzia funebre scortata da una macchina della Locale. Intanto alcuni vicini pulivano con il detersivo e lo spazzolone il suolo.

«Mai arrabbiato»

Angelo Cossu lavorava alla Telecom come tecnico e si era sposato due volte, l’ultima nel 2020, dopo una prima esperienza con una donna dalla quale aveva avuto due figli. Sconcerto tra i colleghi di lavoro alla Tim dove era benvoluto da tutti. «Una persona dalla correttezza più unica che rara - ricordano i compagni di lavoro - Molto tranquillo, competente e qualificato». Lo si ricorda a bordo del furgoncino rosso dell’azienda con cui si spostava per svolgere i vari compiti assegnatogli. «Non l’ho mai visto arrabbiato - racconta un collega - sempre pronto a scherzare e, in ogni circostanza, disponibile con tutti». La considerazione unanime nei suoi confronti dà la misura del dramma occorso ieri sera che lascia vedova una moglie e senza padre i due figli. Sul suo profilo social condivideva i momenti di felicità con la consorte e con gli amici, ovviamente ignaro del destino che l’ha travolto nel modo più assurdo, con quella caduta che non gli ha lasciato scampo.

