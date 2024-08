Pulito il canale di Su Rieddu 

A Pabillonis sono stati eseguiti gli interventi di pulizia del canale gora Su Rieddu, in particolare nel tratto in prossimità dell’adiacente condotta fognaria, con l’obbiettivo di consentire un deflusso più agevole delle acque. Il canale si trova nelle vicinanze dell’ex acquedotto, alla periferia del paese, sul lato ovest del centro abitato. «L’intervento si integra con gli altri eseguiti prima dell’estate con fondi del finanziamento ottenuto dall'Unione dei Comuni, finalizzato alla prevenzione e mitigazione del rischio antincendio e idrogeologico per un totale di sedicimila euro», precisa il sindaco, Riccardo Sanna. L’intervento si è reso necessario per limitare gli eventuali danni con l’arrivo delle piogge: anomalie nello scorrimento delle acque potrebbero causare allagamenti e conseguenti danni per terreni e costruzioni nelle vicinanze. ( g. g. s. )

