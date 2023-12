Puliti tombini e caditoie nel borgo di Montevecchio 

Nel borgo minerario di Montevecchio si è recentemente conclusa un'importante opera di manutenzione urbana: mentre si attende il ritorno del personale ex Ati-Ifras, gli operai dell’ufficio tecnico comunale e quelli dei cantieri LavoRas, con i mezzi comunali, hanno operato per preservare e migliorare il tessuto urbano. La pulizia accurata di tombini e caditoie è stata una priorità in questa fase, considerando l'accumulo di fogliame tipico della stagione autunnale che potrebbe risultare problematico. La rimozione delle griglie e la pulizia in profondità dei tombini hanno assicurato un deflusso efficiente delle acque meteoriche, prevenendo potenziali problemi legati a inondazioni.

Non solo interventi per alla gestione delle acque: gli operai hanno esteso la loro attenzione alla pulizia dei marciapiedi e al decoro urbano.

«La disponibilità del personale dell'ufficio tecnico e quello dei canteri LavoRas, che ringrazio per i risultati ottenuti, ci ha permesso di continuare il lavoro portato avanti qualche tempo fa in maniera egregia dagli operai ex Ati Ifras», ha commentato il vicesindaco Marcello Serru: «Teniamo molto al borgo di Montevecchio e impiegheremo il personale che abbiamo a disposizione fino a quando non ritorneranno disponibili anche gli altri operai». In Comune sperano che gli operai ex Ati Ifras tornino a breve a disposizione delle esigenze della cittadinanza. (g. g. s.)

