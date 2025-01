«Pulite i corsi d’acqua per prevenire allagamenti» 

Prevenire con una pulizia del corso del rio Malu e delle cunette il ripetersi di pericolosi allagamenti nella zona artigianale e nel centro storico di San Gavino. È quanto hanno chiesto all’amministrazione comunale i consiglieri di minoranza Angela Canargiu e Nicola Ennas del gruppo misto “San Gavino al centro”: «Le zone vulnerabili della cittadina, come si è già evidenziato in passato, sono state ancora una volta via Trento, la località di Ziviriu dove passa il rio Pardu e dove ci sono tantissime abitazioni e la vecchia stazione. Per questo motivo il Comune dovrebbe pensare a un intervento di pulizia profonda dell’alveo dei corsi d’acqua che non si limiti a tagliare la vegetazione come viene fatto solitamente mentre nelle campagne immediatamente periferiche è fondamentale sagomare e pulire le cunette».

Per alcune strade del centro storico bastano diverse ore di piogge intense a creare gli allegamenti . «Per via Trento e la zona vecchia stazione – aggiunge Nicola Ennas – serve intervenire anche nelle tubazioni per permettere lo scorrimento dell'acqua e il deflusso: la grata presente in via Trento e lo scavo nel tracciato ferroviario si sono dimostrati insufficienti. Inoltre abbiamo suggerito che, con le risorse che verranno assegnate dalla Regione al Comune, si intervenga sulle zone critiche come vecchia stazione, il corso del rio Pardu e via Trento con interventi infrastrutturali di riduzione del rischio, oltreché recuperare i soldi del bilancio comunale per la pulizia dei canali e lo smaltimento dei rifiuti dell’alluvione». ( g. pit. )

