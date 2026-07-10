Pulisic sotto accusa negli Usa: «Un grande mistero» 

Con l'eliminazione dai Mondiali il processo alla nazionale americana continua. E nel mirino c'è Christian Pulisic. La star del calcio a stelle e strisce non ha brillato durante le partite della Coppa del Mondo e ha avvolto nel mistero il suo stato di salute, non lasciando trapelare come si sentisse dopo i vari infortuni che ha subito. Ma i suoi problemi sono legati soprattutto all'immagine.

L'aver definito i Mondiali solo «un altro grande torneo» prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie anche i suoi fan.

«È solo l'inizio per noi e per questo sport in America», ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. Molti notano come non è l'inizio per la squadra visto che la maggior parte dei calciatori in campo aveva già giocato nel 2022 in Qatar. E soprattutto non è l'inizio del calcio in America considerato il record di spettatori e l'interesse mediatico e popolare senza precedenti. «Tutto indicava che Pulisic sarebbe stata la grande star dei Mondiali. Invece è stato il grande mistero», della nazionale americana, ha commentato Espn. Anche se, per quanto si è visto, i campioni sono altri e anche le star dei Mondiali.

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